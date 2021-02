Servis araçları satışta

Pandemi nedeniyle işleri yüzde 50'den fazla düşen okul ve personel servisi araçlarını satılığa çıkarmaya başladı. Servis hattı sahiplerinin galeriler ve internet ilanları arttı. Fiyatları modeli ve yaşına göre değişiklik gösteren araçlar piyasa değerinin yüzde 15 ila 20 altında satılıyor. Servis aracı plakalarının da satışa çıktığını belirten sektör temsilcileri, bunların da fiyatlarının 95 bin ila 105 bin arasında değiştiğini aktarıyor.Mart ayından beri okulların kapalı olması nedeniyle okul servislerinin yüzde 100 kayıp yaşadığını söyleyen İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Turgay Gül, "Bir servis aracı hiç kontak açmadan motorlu taşıtlar vergisi, koltuk ve trafik sigortaları, kaskosu, muayene ücretleri gibi giderleri nedeniyle yıllık ortalama 15 bin TL ödeme yapıyor. Bu maliyeti büyük şirketler döndürmeye çalışsa da bireysel taşıma yapanlar zorda. O nedenle aracını satışa çıkaranların sayısı son dönemde arttı" dedi. Beyaz yakalı çalışanların evden çalışma modeline geçmesi nedeniyle personel servisinde de yüzde 50 daralma yaşandığını aktaran Gül, "Şu an sektör sadece fabrikalardaki mavi yakalıların taşımasını yapıyor. Ancak sektörde işler daraldığı için anlaşmalarda fiyatlar da çok düştü. 2021'de maliyetlerimiz arttığı için fiyat artışı beklerken fiyatlar 2020'nin de altına indi" diye konuştu.SEKTÖRÜN pandemiye çok hazırlıksız yakalandığını anlatan Gül, "Bu sektörde insanlar genellikle borçla işini döndürüyor. Yani krediyle araç alır kazandığıyla da bu borcu öder. İşler durduğunda ise her şey kilitleniyor" dedi. Kredi borçlarına altı aylık takipsizlik verildiği için bankaların haciz vs gibi girişimlerde olmadığını anlatan Gül, "Ancak bir süre sonra onlar da tepemize çöker" diyerek sektöre acil destek istedi.SERVIS aracı satışlarında internet sitelerinde ilanlar artarken, galericiler de bu araçların satışı için talebin yükseldiğini söyledi. Bazı galericiler bu araçları satın alıp işler açıldığında tekrar satmak için beklerken bazıları da satışa aracılık ediyor. Galerici Rıza Çağlarer, "Bize son dönemde çok fazla servis aracı geliyor. Şu an fiyat piyasanın yüzde 15-20 altında" dedi.