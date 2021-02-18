5A Haziranda çalışmaya başlayacak

Karaismailoğlu, Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen, "Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi" imza töreninde konuştu. Türkiye'nin beşinci nesil elektrikli itki sistemli haberleşme uydusu Türksat 5A'nın 8 Ocak'ta uzaya gönderildiğini anımsatan Karaismailoğlu, 31 derece doğu yörüngesine doğru yolculuğuna devam eden Türksat 5A'nın, ulusal yörünge ve frekans haklarının korunması, gelecek nesil Türksat uydularına ticari olarak kullanacakları yeni frekans haklarının kazanılmasında etkin rol üstleneceğini belirtti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uydu ve uzay çalışmalarına ivme kazandırdığını ifade eden Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin üretim çalışmalarının planlanan takvime uygun devam ettiğini, uydunun bu yılın ikinci yarısında uzaya gönderilmesinin planlandığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, yerli ve milli imkânlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, 2022'de uzaydaki yerini alacağına dikkati çekti. ANKARA