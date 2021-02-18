İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ile ilgili son tarih belli oldu!

İşten çıkarma yasağı uzatılma kararı ile beraber milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs pandemisi sürecinde birçok alanda vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla sağlanan kısıtlama kararı Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre Ocak ayından itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştı. "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. İşten çıkarma yasağı veya diğer adıyla fesih kısıtı önümüzdeki Mart ayında son buluyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren iki ay süreyle uzatıldığı ifade edilmişti. Bu kapsamda İşten çıkarma yasağı süresinin ne zaman sona ereceği konusu normalleşme beklentileriyle beraber gündemdeki yerini aldı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
Kararda şu ifadelere yer verildi;
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.