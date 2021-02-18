İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ile ilgili son tarih belli oldu!

İşten çıkarma yasağı uzatılma kararı ile beraber milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs pandemisi sürecinde birçok alanda vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla sağlanan kısıtlama kararı Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre Ocak ayından itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştı. "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. İşten çıkarma yasağı veya diğer adıyla fesih kısıtı önümüzdeki Mart ayında son buluyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren iki ay süreyle uzatıldığı ifade edilmişti. Bu kapsamda İşten çıkarma yasağı süresinin ne zaman sona ereceği konusu normalleşme beklentileriyle beraber gündemdeki yerini aldı.