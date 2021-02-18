Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, ücretsiz izin parası uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için son tarih açıklandı!

Nakdi ücret desteği ödemeleri geçtiğimiz yıldan bu yana devam ederken alınan kararla birlikte son kez Mart ayına kadar uzatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşların bugün de gündeminde olan bu konuyla alakalı olarak araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Nakdi ücret desteği ödemeleri geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Mart ayında son kez hesaplara yatacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ) NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; Nakdi Ücret Desteği'nin 17 Mart'a kadar son kez uzatıldığı bildirilirken öte yandan açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ve teşviklerle koronavirüsten kaynaklanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı…