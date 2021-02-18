Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, ücretsiz izin parası uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği için son tarih açıklandı!

Nakdi ücret desteği ödemeleri geçtiğimiz yıldan bu yana devam ederken alınan kararla birlikte son kez Mart ayına kadar uzatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşların bugün de gündeminde olan bu konuyla alakalı olarak araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Nakdi ücret desteği ödemeleri geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Mart ayında son kez hesaplara yatacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ) NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; Nakdi Ücret Desteği'nin 17 Mart'a kadar son kez uzatıldığı bildirilirken öte yandan açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ve teşviklerle koronavirüsten kaynaklanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
ÇİFTÇİLERE DESTEK MÜJDESİ
Konuşmasında çiftçilere iki müjde veren Erdoğan, "Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz, Bay Kemal. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini, dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilk bahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır." diye konuştu.