Türk kurye robotlar Dubai yolcusu! Avrupa'nın ilk teslimat robotu

İngiltere'den de talep alan robotlar, 2021 başından itibaren Maslak bölgesinde 500'den fazla deneme teslimatı gerçekleştirdi. Martta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent Yerleşkesi'nde, ardından İstanbul'da kaldırım altyapısı uygun birkaç pilot bölgede Türk kurye robotu kullanılmaya başlanacak.

Elektrik elektronik mühendisi Ali Kutay Yaralı ve bilgisayar mühendisi Oral Yiğitkuş tarafından, pandemide artan kurye ihtiyacı üzerine 7 ay önce kurulan Delivers.ai, Avrupa'nın ticari faaliyete başlayan ilk teslimat robotu firması oldu. Robotların İstanbul içinde kullanılabilmesini sağlayacak gerekli regülasyonlar için T.C Ulaştırma Bakanlığı ve yerel yönetimler ile görüştüklerini aktaran Ali Kutay Yaralı, "Ocak başından itibaren Maslak bölgesindeki restoranlarla ortaklaşa 500'den fazla teslimat gerçekleştirdik. Martta İTÜ Arı Teknokent Yerleşkesi'nde kullanılmaya başlanacak. Yerleşkeye gelen siparişler girişte kurye robot tarafından teslim alınarak, siparişi veren kişiye iletilecek" dedi. Robotların İstanbul şehir içinde de ilk olarak kaldırım altyapısı uygun olan birkaç pilot semtte kullanıma gireceğini ifade eden Yaralı şunları aktardı:

Ali Kutay Yaralı

YOLLARDAN VERİ TOPLAYACAK



İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği verilerine göre pandemi boyunca Türkiye genelinde 160 kurye kaza sonucu yaşamını yitirmiş. Tüketicinin hızlı servis beklentisi ve trafikte karşılaşılan koşullar malesef motosiklet kazalarına yol açıyor. Delivers.ai robotlarımız ile hedefimiz teslimat ekosistemine yapay zeka ile katlı sağlamak. Robotumuz yol üzerinde karşılaşabileceği engelleri tanıyarak yön değiştirebiliyor, trafik ışıklarına göre hareket ediyor. Ayrıca yollardaki çukur, tümsek gibi kusurları da analiz ederek yerel yönetimlere veri akışı sağlayacak. Özellikle engelli vatandaşlarımız için kaldırımların optimize edilmesi için veri toplayacak. Yapay zeka ve görüntü işleme destekli otonom sürüş, otonom navigasyon, obje algılama, engelden kaçma ve filo yönetimi algoritmaları ile kaldırımlardaki, bisiklet yollarındaki, park, kampüs ve meydan gibi alanlardaki daha birçok veriyi ve görüntüyü toplama imkanına sahip. Bu konuda anlık olarak yerel yönetimlere, belediyelere ve devletlere veri akışı ve bildirim sağlama kapasitesine sahip.

DUBAİ'DE MARKET ZİNCİRİ İLE ANLAŞTI



Avrupa'da teslimat robotu çalışmaları şu an için akademik düzeyde. Ticari faaliyete geçen bir firma yok. Avrupa'nın ilk ticari otonom robot teslimat firmasıyız. Pandemiye kadar Dubai'de bir finans kuruluşunda yöneticilik yapıyordum. Pandeminin ardından İstanbul'a döndüm ve üniversite arkadaşım ile beraber teslimat robotu çalışmalarına başladık. Kısa süre önce Dubai Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Yerel market zinciri Choithrams ile anlaşmaya vardık. Dubai basınında da yer aldık. Robotlarımız ilk olarak Dubai'nin Silikon Vadisi olarak bilinen Internet City bölgesinde kullanılmaya başlanacak. İngiltere'den de bir bulut mutfak platformundan talep aldık, görüşmelerimiz devam ediyor.

ÜRETİM MANİSA VE BURSA'DA



2021 başında ABD'de teslimat robotlarının kullanımıyla alakalı yasal düzenleme yapıldı. Buna göre robotlar, scooter'lar ve yayalar, kaldırım kullanımı konusunda aynı kategoride yer aldı.Biz de Ulaştırma Bakanlığımız ile gerekli regülasyonlar için görüşmelere başladık. Üretim konusunda Manisa ve Bursa'daki otomotiv yan sanayiciler ile çalışıyoruz ve bu konuda yerliliğe önem veriyoruz.