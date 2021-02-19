35 milyar dolarlık hizmet sektöründe yeni dönem

Salgın nedeniyle seyahat kısıtları turizm ve taşımacılık gibi hizmet sektörünü baş sektörlerini doğrudan etilerken buna karşın yaklaşık 10 milyar dolar hizmet ticareti fazlası elde edildi. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet ticaretinde en büyük payı taşımacılık hizmetleri alırken, bunu navlun hizmeti, havayolu taşımacılığı, posta, kurye hizmetleri izliyor.



KURUMSAL YAPIYA KAVUŞUYOR

Hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnız hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek sekreterlik kurulmasına ilişkin tebliğ dün yürürlüğe girdi. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, "Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkânına kavuşacak" dedi.



HİZMET İHRACATI SİGORTA KAPSAMINA ALINIYOR

Hükümet, salgın döneminde ihracatçıları korumaya yönelik çok sayıda tedbiri devreye alırken, geçen yıl 4.4 milyar dolar tutarında 5 bin 500'ün üzerinde kredi vadesi uzatıldı. İhracatçılara yönelik Türk Eximbank aracılığıyla sigorta kapsamı ve sayısı da artırılacak, hizmet ihracatı da sigorta kapsamına alınacak. Yabancı para kredilerde kadın ve gençlere 25 baz puan düşük faiz uygulaması bu yıl da sürerken, Eximbank'ın teminat yapısı çeşitlendirilecek.