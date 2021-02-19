QNBEYOND Programı 8 yeni girişimle başlıyor

QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemine kabul edilen sekiz girişim açıklandı. Altı ay süreyle güçlü bir mentor ağı, onlarca iş ortağı, QNB Finansbank'ın c-level bir yöneticisiyle beraber çalışma ve hibe desteği gibi çok sayıda olanaktan yararlanacak girişimler, eylül ayındaki Demo Day ile programdan mezun olacaklar.QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönem girişimleri arasında hem fintech hem de fintech dışında perakende, lojistik ve yapay zekâ gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor. QNBEYOND üçüncü dönem girişimlerinde; global odaklı SaaS iş modelleri, yapay zekâ teknolojisini kullanan veya kullanımını kolaylaştıran ürünler, şirket içi eğitim platformları, perakende çözümleri, fintech'ler ve online reklamcılığa verimlilik getiren araçlar göze çarpıyor.2020'de tamamlanan ikinci dönemde 11 girişim QNBEYOND mezunu olurken; bu girişimlerden biri olan ikas, QNBEYOND Ventures'dan yatırım aldı. Ayrıca sekiz girişim QNB Finansbank'la büyük çaplı iş birliğine gitti. Sektör profesyonelleri ve QNB Finansbank çalışanlarından oluşan 100 kişiyi aşkın ve güçlü bir mentor ağına sahip olan QNBEYOND, girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm konular için alanında uzman bir mentora sahip. QNB Finansbank c-level yöneticilerinden biriyle eşleşen QNBEYOND girişimleri, düzenli olarak görüşme ve beraber iş geliştirme şansına erişiyor.