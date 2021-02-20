Kesintisiz enerji için 7/24 mücadele

Kötühava koşulları tüm dünyada enerji hatlarını vururken Türkiye elektrik ve doğal gazda sınavı başarıyla geçti. Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde enerji üretim ve nakil hatlarında ciddi sorunlar yaşanırken, Türkiye'de ise erken müdahalelerle vatandaş kesintilerden çok fazla etkilenmedi. Türkiye özellikle şehir merkezlerinde zorlu hava şartlarını kesintisiz şekilde atlatmayı başardı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde elektrik dağıtımından sorumlu 21 şirket ile 72 doğal gaz dağıtım şirketi kesintisiz enerji için teyakkuza geçti. Kar yağışları ve kötü hava koşulları başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayan şirket personelleri vatandaşın enerjiden mahrum kalmaması için eksi 20 derecelerde direk başlarında görev yaptı. Tüm izinlerin iptal edildiği kar yağışı süresinde şehir merkezlerinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı. Ankara'da yürütülen çalışmaları takip etmek için bakanlık bünyesinde Kriz Merkezi kurulurken, ekiplerde sorumluluk bölgelerinde anında müdahale için 24 saat hazır bekledi.ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 4 gündür elektriksiz kalan Teksas eyaletinde dün donan borularda oluşan hasarlardan dolayı su sıkıntısı da başladı. Teksas'ta yenilenebilir enerji üzerine çalışan Türk elektrik mühendisi Ziya Kirman, eyalatte milyonlarca kişiyi etkileyen son günlerdeki elektrik kesintilerinin, kötü hava koşulları kadar yetkililerin yönetimsel ve planlama hatalarından kaynaklandığını belirtti.Kastamonu'daki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15-16 Şubat'ta yoğun kar yağışından sonra özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Amerika'da yaşanan kesintlere dikkat çeken Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "Maalesef son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışlar sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın muhtelif yerlerinde de etkili olmaya başladı. Hatta son olarak Amerika'daki olayları hatırlayacaktır vatandaşlarımız. Orada 3-4 milyon civarında abonenin elektrikleri kesildi. Hâlâ da sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller."