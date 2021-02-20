ŞOK’tan çiftçiye destek veren işbirliği

ŞOK Marketler, Tarım Kredi Kooperatifleri ile işbirliğinin kapsamını genişletti. 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' projesiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, şunları söyledi: "Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptığımız işbirliği sayesinde, çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor. Şu anda taze sebze ve meyve, yumurta, süt ve ayçiçek yağı gibi ürünleri piyasadaki en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz." 2019'da başlayan işbirliği 120 milyon Türk Lirası'nı aşan bir hacme ulaşmış durumda.