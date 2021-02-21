65 yaş üstü, engelli ve şehit ailelerinin elektriği kesilmeyecek

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektrik kesintisi ile ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre bu kişilerin tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Salgın bittiğinde de belirttiğimiz aboneler için bu imkân söz konusu olacak. Artık cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak" dedi. Öte yandan elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi de 6 aydan 12 aya kadar çıkarıldı.