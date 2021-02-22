31 Mart’a kadar gelir testi yaptıran kazançlı çıkacak

Vergi, prim borçlarının yapılandırılmasıyla milyonlarca vatandaş rahat bir nefes alırken, 31 Mart'a kadar ilk kez gelir testi yaptıranlar kazançlı çıkacak. Aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (1.192 liradan az) olup da ilk defa gelir testi yaptıranların borcunun tamamı silinecek. Sağlığa erişim ücretsiz olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tarihe kadar gelir testine girip ödeme gücü olmadığını belgeleyen vatandaşların bütün borcunun silineceğini duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini duyurdu.SGK, Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarını otomatik yapılandırdı. Vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girilerek ödeme günleri takip edilerek, doğrudan yapılabiliyor. Yeniden borçlu duruma düşülmemesi için eylül itibarıyla primlerin düzenli yatırılması gerekiyor. 30 Nisan'a kadar anapara borcun tamamının yatırılması durumunda gecikme cezası ve zammı silinecek.