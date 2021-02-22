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Kripto paralar arasında son dönemin en dikkat çekenleri arasında bulunan Dogecoin’de hareketlilik bugün de devam ediyor. Elon Musk’ın kripto paralarla ilgili yaptığı paylaşımlar sonrasında çok ciddi bir yükseliş gösteren Dogecoin, bir anda dünyanın gündemine oturmayı başardı. Bu noktada kaç tl oldu sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. İşte 22 Şubat 2021 Dogecoin fiyatı

Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:51 ABONE OL
Dogecoin ne kadar, kaç TL oldu? Kripto Para Dogecoin nedir, nasıl alınır?

SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla bir anda dünyanın gündemine oturan Dogecoin, yaşadığı sert yükselişin ardından düşüşe geçti. Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çeken bu kripto para ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

Dogecoin hakkında diğer bilgiler şu şekilde;

Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.

DOGECOİN KAÇ TL?

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.3977 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000001010 BTC

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.00003017 ETH

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Dogecoin ne kadar, kaç TL oldu? Kripto Para Dogecoin nedir, nasıl alınır?
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