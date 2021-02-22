Dogecoin ne kadar, kaç TL oldu? Kripto Para Dogecoin nedir, nasıl alınır?

SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla bir anda dünyanın gündemine oturan Dogecoin, yaşadığı sert yükselişin ardından düşüşe geçti. Kısa sürede yatırımcıların ilgisini çeken bu kripto para ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

Dogecoin hakkında diğer bilgiler şu şekilde;