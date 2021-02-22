İzmİr’de altı ayda jet dönüşüm

Hükümet, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaraları jet hızıyla sarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek. Konutlar için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca rezerv alanda inşa edilecek 397 konutun da temeli bugün atılacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir'de bir araya geldiğimiz toplantıda, yatırım değeri 800 milyon TL olan 1.841 konutluk ilk etap deprem dönüşümünün temel atmayla başlayacağını söyledi. Bakan Kurum, rezerv alanda planlanan 3.500 konut için çalışmaların devam ettiğini mart sonuna kadar burada da temel atmaların yapılacağını söyledi. Rezerv konut sayısını artıracaklarını açıklayan Kurum, "Bu alan 8 bin konut yapmaya müsait. Konut sayısını artırarak, İzmir'in kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak" şeklinde konuştu.BAYRAKLI bölgesi genelinde bina yükseklikleri zemin artı 7 ya da 8 kat iken, kentsel dönüşüm sonrası bu yükseklikler zemin artı 5 kat olacak. Bakan Murat Kurum, İzmir'de yatay mimari uygulaması yapılacağına dikkat çekerken, tüm alanlarda mahalle kültürünün yaşatılacağını belirtti.DEPREMDEN etkilenen Karaburun ilçesinin köylerinde de yeni köy evleri inşa edeceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu: "Şu ana kadar İzmir'de, yaklaşık 20 bin binada yani yaklaşık 50 bin bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. Bunlardan 42 bin bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. 2002-2021 yılları arasında, İzmir'de kira yardımı, proje uygulamaları, kamulaştırma, hizmet alımları gibi başlıklarda 407 milyon lira destek sağladık."BAKANLIK yetkilileri, konutların diğer inşaat projelerine kıyasla 3-4 kat daha hızlı ve 7/24 çalışmayla hayata geçirileceğini söylüyor. Zemin iyileştirme yapılmadan bölgenin taşıma gücünün oldukça az olduğunu belirten yetkililer, en önemli çalışmanın öncelikle yerin altında yapıldığını belirtiyor. 21 metre yüksekliğinde binalar için yerin altına da 21 metre boyunda kazıklar ile beton enjeksiyonu yapılıyor. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan daire ile dükkanların yer aldığı yeni projelerde eski komşuluk ilişkileri de dikkate alındı. Bina yıkılmada önce yan yana olan bazı bina sakinleri aynı blokta olacak şekilde projeler tasarlandı.AFAD Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu bir toplantıya katılan Bakan Kurum, depremde ailesini kaybedenlerden gelen talebi yerine getirdiklerini açıkladı. 38 kişinin hayatını kaybettiği depremin simgesi haline gelen Rızabey Apartmanı'nın yeşil alan olarak kalacağını belirten Kurum, "Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek de bu binadaydı ve burası depremin simge yapısı oldu. Bu nedenle alanı yeşil bırakmaya ve depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı bir mekan yapmaya karar verdik" şeklinde konuştu.