Kiralamacılar 57.500 araç satın aldı

Operasyonel araç kiralama sektörü 2020'de Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9.4'ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 39.6 milyar TL oldu. 2019'a göre yüzde 5.6 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adede düştü. Sektörün 2019 sonundaki araç parkı 279 bin adetti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, "Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemenin hemen ardından DHMİ'nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021'e oldukça moralli başlamamızı sağladı. Özellikle DHMİ'nin kararı sektöre adeta can suyu oldu diyebiliriz" dedi.