BİP’i global marka yapacak

WhatsApp'ın kullanıcılarına "zorunlu güncelleme" dayatması Turkcell'in uygulaması BiP'e yaradı. Türk mühendislerce geliştirilen anlık mesajlaşma uygulamasını o tarihten sonra 28 milyon kişi telefonuna indirdi. Uygulamayı kullanmaya başlayanların yüzde 55-60'ı yurtdışından… Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP uygulamasını toplamda 74 milyonun üzerinde kişinin indirdiğini belirterek, "BiP meet adında görüntülü iletişim platformu da çıkardık. BiP, TV+, fizy, Lifebox gibi uygulamalarımızın her birini daha etkin yönetebilmek ve stratejik olarak değerlendirebilmek amacıyla ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. Dijital servisleri globalleştirmek istiyoruz. Burada farklı yöntemlerimiz olabilir. Yurtdışındaki operatörlerle işbirlikleri yapabiliriz ya da yatırımcılarla çalışabiliriz. Yatırım yapmak isteyene, uygun koşullar oluşuyorsa kapımızı kapatmayız. Her bir şirketimizin ayrı ayrı yol haritası var" dedi.2020 finansal sonuçlarını değerlendirmek için basın toplantısı düzenleyen Erkan, kullanıcılardan zorunlu güncellemeyle izin ve yetki talep eden WhatsApp'a tepki göstererek, "Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi değil. Birey olarak ben bir başkasının benim üzerimden bedel ödemeden para kazanmasına müsaade etmeyeceğim, Turkcell için de müsaade etmeyeceğim, ülkem için de buna müsaade etmemem lazım" dedi. Erkan, gelecekte BiP'in de yetki ve izin isteyip istemeyeceğine ilişkin olarak şunları söyledi: "WhatsApp, istediği paylaşımla ilgili yetkileri opsiyonel hale getirmiyor. Tabii biz de müşterilerimizden veri paylaşımı istiyoruz ama 'Bu veriyi paylaşmazsan bu uygulamayı kullanamazsın' demiyoruz. Paylaşımı istemezse, kontrol müşteride."TURKCELL, grup olarak 2020'yi tüm alanlarda güçlü büyümeyle kapattı. Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 15.8 artışla 29.1 milyar TL'ye çıkardı. Grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 12.3 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42.2 oldu. Şirketin faiz vergi öncesi kârı (FVÖK) 6.3 milyar TL, FVÖK marjı ise yüzde 21.6 olarak gerçekleşti. Net kârı yüzde 30.5 artarak 4.2 milyar TL oldu. Müşteri sayısını geçen yıla göre 1.1 milyon yükselten Turkcell, faturalı müşteri bazını ise net 1.6 milyon artırarak bu alanda son 11 yılın rekorunu kırdı. Superbox abone sayısını 591 bine çıkaran şirket, 2020'de 180 bin fiber, 152 IPTV abonesi kazandı.BiP, TV+, fizy, Yaani gibi dijital servislerin tekil gelir büyümesinin yüzde 26 olduğunu belirten Erkan, "Dijital servisler tarafında 2021'de ücretli kullanıcı bazını genişletmeyi, kurumsal firmalarla iş fırsatlarını avantaja çevirmeyi, TV alanında büyük ekran stratejimizle daha da güçlenmeyi ve Gameplus markamızla bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar yapmayı hedefliyoruz" dedi.TURKCELL bu yıl için yüzde 14-16 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK, gelirlerinin yüzde 20'si kadar ise operasyonel yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Genel Müdür Erkan, şöyle konuştu: "2021'de üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize bu yıl da ulaşacağız. 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital servislerimiz potansiyel kurumsal işbirlikleri, oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlarla güçlü büyümesini sürdürecek. Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında birinci sıraya yerleşerek lider olacağız. Paycell'in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz."DÜNYANIN en gelişmiş şebekelerinden birine sahip olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "4.5G şebekemiz, 1.4Gbps hızıyla, dünyanın en gelişmiş mobil iletişim şebekelerinden biri. Bulut şebeke mimarisiyle donatılmış olan altyapımız ile Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Geçen yıl şebekemizde adeta dünyayı taşıdık" diye konuştu.YÜZDE 7.5'ten 10'a çıkan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) faturalara yansıyacağını söyleyen Erkan, "Elbette yansıyacak. Kanun koyucu vergi koyduğunda, bizim de onu faturaya koyma yükümlülüğümüz var. Vergi konusunda en mağdur sektörüz" dedi.