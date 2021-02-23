Ömerli'nin dev spor kompleksi hızla yükseliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Ömerli Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla yapımına başlanan 12 Milyon TL'lik dev spor kompleksinde inşaat çalışmaları yaz kış demeden hızla devam ediyor. Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, yapımı yüzde 70'e ulaşan spor kompleksinin inşası ile ilgili gazetemiz Sabah'a bilgi verdi.



Şehrin en prestijli yerinde 7 bin metrekare alanda inşa edilen tesisin bünyesinde gençlik merkezi, kapalı spor salonu, açık etkinlik alanı, yarı olimpik ve açık yüzme havuzları, çok amaçlı salon, sentetik çim halı saha, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ile düğün salonu bulunuyor.





Ömerli ilçesinde önemli bir dev tesisi kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, "Ömerli için en büyük hedeflerimizden birisi de ilçemizi spor şehri hüviyetine büründürmektir. İlk defa tersine göç alan bir ilçe konumuna gelmişken gençlerimiz ve vatandaşlarımız için Mardin'in ikinci en büyük spor kompleksini inşa ediyoruz. Hedefimiz bu senin Haziran ayında kompleksimizi vatandaşlarımızın, gençlerimizin hizmetine açmaktır. Günümüz dünyasında teknolojinin ve iletişim araçlarının yoğun olarak kullanıldığı ortamda çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan koruyabilmenin en önemli yolu onları spora teşvik etmektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapıp sosyal ve kültürel tesislerden istifade edeceği bu tesiste, aynı zamanda da uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kompleksimiz çocuklarımıza, gençlerimize ve Ömerlili hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.