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Türkiye’yi 5G’de öne çıkaracak

CEO'su Ümit Önal, Türkiye'de ilk mobil altyapının 1994'te Türk Telekom tarafından kurulduğunu, en büyük kırılma noktasının, mobil cihazların internet erişimine kavuşması olduğunu belirterek, "Sektörde en büyük sıçrama 5G ile yaşanacak. Türk Telekom olarak 5G'ye şimdiden hazırız, bu yolculukta da Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız" dedi

Giriş Tarihi: 23.2.2021 ABONE OL
Türk Telekom Türkiye’yi 5G’de öne çıkaracak
Türkiye'de, 23 Şubat 1994'te, dönemin Başbakanı olan Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 27 yıl geçti. Geçen zaman içinde hem dünyada hem de Türkiye'de telekomünikasyon sektörü büyük değişimlere sahne oldu. Ümit Önal, en büyük kırılma noktasının, mobil cihazların internet erişimine kavuşması ile yaşandığını, bu teknoloji öncesinde cep telefonlarının boyut olarak küçüğü makbul olan, sadece konuşmaya, kısa mesaj gönderme ve almaya yarayan mobil cihazlar olduğunu söyledi.

HERKESE HİZMET ANLAYIŞI
CEO'su Önal, 180 yıllık geçmişleri boyunca birçok ilke imza atarak Türkiye'yi çağın en yeni iletişim teknolojileriyle buluşturduklarını, teknoloji gibi dünyayı geleceğe taşıyan bir alanın liderliğini yaptıklarını, bu topraklarda yaşayan herkesi "değerli hissettirmek" gibi bir misyonları bulunduğunu, bunun bilinciyle her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için "merkeze değil herkese" hizmet anlayışıyla çalıştıklarını anlattı. 5G'den beklentilerin yüksek olduğunu belirten Önal, 5G'nin hız anlamına geldiğini söyledi. İletişimde yaşanacak bu hızlanma ile yaşamı kolaylaştıracak pek çok fırsata da kapı açılacağını aktaran Önal, şöyle devam etti: "5G, akıllı bağlantı çağının, ekonomik büyümeyi destekleme, işletmeleri dönüştürme ve yenilikçi hizmetler sunma döneminin temel direği olacak."

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Türk Telekom Türkiye’yi 5G’de öne çıkaracak
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