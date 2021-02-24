Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Elon Musk 1 günde 15 milyar dolar kaybetti

1 günde 15 milyar dolar kaybetti

Giriş Tarihi: 24.2.2021 ABONE OL
Elon Musk 1 günde 15 milyar dolar kaybetti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Bitcoin, Dogecoin gibi kripto paralarda aşırı oynaklıklara neden olan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin hisselerinin çakılması nedeniyle sadece 1 günde 15.2 milyar dolar kaybederek, dünyanın en zengin insanı unvanını yitirdi. Musk hisselerdeki düşüş sonrasında Milyarderler Endeksi'nde birinci sırayı Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a bıraktı. İki milyarder ocaktan bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu. 45 milyon takipçisi olan Musk, yaptığı paylaşımlarla Bitcoin'in yüzde 10, Dogecoin'in de yüzde 25 yükselmesini sağlamıştı.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Elon Musk 1 günde 15 milyar dolar kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA