Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in CEO'su Max Kownatzki, Türkiye'de aşı olan nüfusun belirli bir seviyenin üzerine çıkması ve Kovid- 19 testlerinin kolaylaşmasıyla Türk turizminin yüksek bir ivme kazanacağına ve her zamankinden güçlü bir şekilde geri döneceğine inançlarının tam olduğu belirterek "Türk turizmi bu yaz parlayacak" dedi. SunExpress, bu yaz sezonu uçuş planını ve uçmaya başlayacağı yeni destinasyonları açıkladı. Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 23 yeni rota ekleyen şirket, Antalya ve İzmir'den ilk kez Orta Doğu'da Beyrut, Tel Aviv ve Erbil'e uçmaya başlayacak. SunExpress CEO'su Max Kownatzki, önümüzdeki yaz sezonunda seyahate olan talebin oldukça artacağını öngördüklerini belirterek, "Yaz aylarında Avrupalı turistlerin Türkiye'deki tatil merkezlerine akın etmesini bekliyoruz" dedi.Türkiye'nin salgının yayılmasını önlemek için en başından beri başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve 'Güvenli Turizm' uygulaması ile bu konudaki kararlığını fazlasıyla kanıtladığının vurgulayan Kownatzki, "Türk turizminin önemli bir ortağı olarak, bu yıl sektörün güçlü bir şekilde geri dönmesi için gereken tüm desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu.