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'ten açıklaması: İklime zarar veriyor

Microsoft'un kurucusu , kripto para birimi Bitcon'in transferininde, bugüne kadar bilinenden en yüksek düzeyde elektrik harcandığını belirterek, bu durumun çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 23:16 Son Güncelleme: 25.2.2021 23:17 ABONE OL
Bill Gates'ten Bitcoin açıklaması: İklime zarar veriyor

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

"BİTCOİN'İN TRANSFERİNDE YÜKSEK DÜZEYDE ELEKTRİK HARCANIYOR"

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.

KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNİ GELİŞTİRİYOR

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla birlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.

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Bill Gates'ten Bitcoin açıklaması: İklime zarar veriyor
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