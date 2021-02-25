Bill Gates'ten Bitcoin açıklaması: İklime zarar veriyor

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

"BİTCOİN'İN TRANSFERİNDE YÜKSEK DÜZEYDE ELEKTRİK HARCANIYOR"

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.