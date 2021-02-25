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Orman yangınlarıyla mücadelede filosu genişliyor

Orman yangınlarını tespitte geçen yıl ilk defa insansız hava araçlarından faydalanan , bu yıl filosunu genişletiyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları için 4 İHA kiralanacak.

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 25.2.2021 09:13 Son Güncelleme: 25.2.2021 09:13 ABONE OL
Orman yangınlarıyla mücadelede İHA filosu genişliyor

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede geçen yıl başlattığı İHA kullanımını arttırıyor. Orman yangınlarını tespit etmek, büyüyen ve büyüme eğiliminde olan yangınlarda organizasyonu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl 4 İHA kiralanacak. 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında görev yapacak İHA'lar her gün 10 saat uçuş yapacak. Orman yangınıyla mücadele İHA'ları Adana, Antalya, Muğla Dalaman havaalanları ile Manisa Akhisar Askeri Havaalanı'nda konuşlandırılacak.

Geçen yıl orman yangınları ile mücadele hava araç gücü olarak 2 amfibik uçak, 1 yönetim uçağı, 27 su atar helikopter, 6 idari helikopter, 1 İHA kullanılmıştı. İHA, 23 bin fit yükseklikte bulunduğu noktadan 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi yerine getirmişti.

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Orman yangınlarıyla mücadelede İHA filosu genişliyor
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