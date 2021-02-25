Revizyon için sıraya girdiler

Pandemınin en yoğun yaşandığı 2020 döneminde parasal ve kredi genişlemesine odaklanan politika müdahalesi işe yaradı. Ekonomi yönetiminin o dönemde attığı adımların ülkeyi büyümede üst sıralara taşıması bekleniyor.Pazartesi günü açıklanacak büyüme verisi öncesinde uluslararası kuruluşlardan da art arda revizyon mesajları geliyor. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 'G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.5'ten 4'e ve 2022 için tahminini ise yüzde 4'ten 5'e çıkardı.Büyüme tahminlerini revize eden sadece Moody's değil… Fitch geçtiğimiz günlerde, bu yıl yüzde 3.5, gelecek yıl ise 4.5 büyüme tahmin ettiğini açıklamıştı. Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan da revizyon yapmıştı.BÜYÜME verisi pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, 2020'nin 4'üncü çeyreği için büyümenin yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 2.5 olacağını öngörüyor. Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda Türkiye, 2020 yılının büyüyen nadir ülkelerinden biri olacak. Almanya yüzde 4.9, İngiltere 7.8, ABD 2.5, İngiltere 7.8 daralma açıkladı.