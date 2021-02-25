THY Avrupa'da ilk sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 18- 24 Şubat tarihleri arasında Avrupa'daki ülkelerin bayrak taşıyıcısı konumunda olan tam hizmet sağlayan havayollarının gerçekleştirdiği seferleri açıkladı.



EUROCONTROL Genel Direktörü Eamonn Brennan twitter hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre; 2019 yılına göre yüzde 52 oranında düşük sefer yapmasına rağmen Türk Hava Yolları günlük 603 uçuşla listenin başında yer aldı.



2019 yılına oranla yüzde 65 oranında düşüş yaşayan Fransız Havayolları Air France bu haftada yaptığı günlük 359 uçuşla ikinci, yüzde 63 düşüş yaşayan Hollanda Kraliyet Havayolları KLM ise 241 sefer ile üçüncü sırada yer aldı



EN BÜYÜK KAYIP BRİTİSH AİRWAYS



En büyük kaybı yaşayan havayolları arasındaki Alman Lufthansa yüzde 2019 yılına göre; yüzde 86 oranında düşüş yaşayarak 213 seferle dördüncü sırada yer alırken Lufthansa'yı yüzde 83 kayıpla 142 seferle İskandinav Hava Yolları SAS, yüzde 89 kayıp 102 seferle İngiliz Havayolları Brihitsh Airways takip etti

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