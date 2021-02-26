Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi esnaf ve çalışanlarını yalnız bırakmıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf Daire Başkanlığı, Kovid-19 salgınının etkilerini 18.11.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkâr ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak başlattığı esnaf destek paketi kapsamında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Diyarbakır Ticaret Odası'na kayıtlı 2 bin 380 esnafa bin 500 Lira nakdi destek verdi. Esnaf Daire Başkanlığı esnafın yanında çalışan ve işini kaybeden 8 bin 417 çalışana ise içinde temel gıda malzemeleri bulunan gıda kolisi dağıttı.

Esnaf Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18.11.2020 genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek için 12.01.2021 tarihinde Sayın Valimiz Münir Karaloğlu tarafından açıklanan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanan 13.01.2021 tarih ve 11 sayılı karar gereği il genelinde işyerleri ve faaliyetleri durmuş olan kahvehane, kıraathane, çay evleri, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, düğün salonları, bilardo salonları, çay bahçeleri, kafe, restoran, sauna, hamam, halı sahalar, okul kantinleri ve okul servis şoförleri olmak üzere esnaf odalarına kayıtlı 2 bin 380 kişiye bin 500 TL nakdi yardım yapılmıştır.

Ayrıca destek paketi kapsamında kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan işyerlerinde çalışıp işlerini kaybetmiş olan çalışanlara da esnaf odalarının bildirdiği sayı doğrultusunda 8 bin 417 çalışana gıda kolisi desteği sağlanmıştır. İçerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı koliler esnaf odaları aracılığıyla çalışanlara ulaştırılmıştır" denildi.