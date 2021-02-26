Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım

Elvan, çevrimiçi gerçekleşen yılın ilk G-20 toplantısına ilişkin Twitter hesabından G20Italy etiketiyle şu paylaşımda bulundu:
Yılın ilk G-20 Toplantısında;— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 26, 2021
1⃣ Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık
2⃣ Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık
3⃣ Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk#G20Italy pic.twitter.com/ow3SRWf7Nn
"Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık. Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk"