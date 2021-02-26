Mobilya’da Şefaatli sektör olacak

Şefaatli ilçesinde mobilya sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Şefaatli'de Özyozgatlıoğlu ailesi tarafından hizmet veren mobilya mağazası, yine aynı ailenin ürettiği farklı tasarım mobilyalardan oluşuyor.

Genç girişimci Mustafa Özyozgatlıoğlu, babası Adil Özyozgatlıoğlu ve kardeşi Mehmet Özyozgatlıoğlu ile birlikte yerli üretimde yeni bir hamle başlattıklarını söylediş.

Özyozgatlıoğlu; "Bir sene oldu mağaza açılışını yapalı. Üretimimiz kendimiz yapıyoruz. Ürettiğimiz mobilyaları Şefaatli ilçemizde ve buradan tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Burada istediğiniz renk ve modellere göre kanepe, koltuk takımı olsun müşterinin isteğine göre üretim yapabiliyoruz. Bu şekilde hizmetimizi yürütüyoruz. Burada asıl önemli olan üretimde yeni girişimcilere cesaret verecek adımları atmış olmamız. Anadolu da mobilya sektöründe kendi markasını oluşturma adına önemli atıyor" dedi.

Üretimin temelini yıllar önce büyük mücadelelerle attıklarını hatırlatan baba Adil Özyozgatlıoğlu da böyle bir hizmeti Şefaatli'ye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kendi memleketlerine hizmet vermeye önem verdiklerini anlatan Özyozgatlıoğlu, bu gibi hizmetlere devam edeceklerini ve tüm hemşerilerini mağazalarına beklediklerini söyledi.