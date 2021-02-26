SOSYO-EKONOMİK gelişmişlik endeksi düşük olan il, ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlandığı sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı. İlave 6 puan olarak uygulanan sigorta prim teşvikinden geçen yıl yaklaşık 244 bin işyeri 1.3 milyon çalışanı için yararlandı. Bu kapsamda verilen destek tutarı 2.1 milyar oldu. Sigorta prim teşviki ve destek uygulamalarından 1 milyon 680 bine yakın işletme 10 milyonun üzerinde çalışan için yararlanıyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla ilave 6 puanlık sigorta teşviki süresi 31 Aralık 2021'e uzatıldı. Karar, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. İstihdamın korunması ve düzenli prim yatıran işverenlerin maliyetlerinin azaltılması amacıyla 5 puanlık indirime ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviki veriliyor.AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ilave teşvikten sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlanabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, "İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz" dedi.