Eskiden ağaçlardan yere döküldükten sonra kimse yüzüne bakmıyordu... Şimdi kilosu 100 TL

20 GÜN ÖNCE HASADI BAŞLADI

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 dönüm örtü altında kayısı üreticiliği yapan İlyas Kil, Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı çağlalarımız 20 gün erken olgunlaştı. Daha önceleri çağlalarımızı satamıyorduk ve yere döküyorduk. Son 5 yıldır erik ve badem çağlası gibi kayısı çağlası da insanlar tarafından tüketilmeye başlandı. Çağlalarımızın ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizi kilosu 100 TL'den sattık. Ben bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum dedi.