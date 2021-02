Kocaköy'e dört dörtlük spor tesisi

Kocaköy'de gerçekleştirilen ilçe değerlendirme toplantısı öncesi Karaloğlu, bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu. Vali Karaloğlu, İlk ziyaretini kadınlara mesleki beceri kazandırmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla 2017 yılında faaliyete geçen Aile Destek Merkezine yaptı.

Çeşitli kursların verildiği ve farklı alanlarda 373 kadının eğitim gördüğü merkezde, kursiyer kadınlarla bir süre sohbet eden Karaloğlu, her zaman kendine güvenen ve güçlü kadınların olduğu bir Diyarbakır'ı elbirliğiyle inşa edeceklerini söyledi. Daha sonra esnaflara ziyaret eden Karaloğlu, yaşanan pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaflara, her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirterek hayırlı ve bol kazançlı işler diledi. Kaymakamlığa da bir ziyarette gerçekleştiren Vali Karaloğlu, burada Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman'la görüştü. Vali Karaloğlu, ilçede yapılan yatırımlar ve planlanan projeler ile ilçenin ihtiyaçları hakkında Kaymakam Kasman'dan bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Karaloğlu, Bin 370 yıllık tarihi Ulu Cami ile Şeyh Şerafettin ve Şeyh İsmetullah türbelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerini, 18 bin m²'lik bir alan üzerine kurulacak olan içerisinde 2 çok amaçlı basketbol ve voleybol sahası, 1 tenis kortu ve 500 kişilik seyirci tribününe sahip 6 bin 600 m²'lik sentetik çim saha ile otoparkın yer alacağı spor kompleksinde sürdüren Vali Karaloğlu, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaloğlu, her şeyin gençler için olduğunu ifade ederek çocuklar ve gençlere yönelik çalışmaların ve projelerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Sonrasında ilçe değerlendirme toplantısına katılan Vali Karaloğlu, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesi yapılan yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirterek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu en kısa zamanda çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Konuşmasının devamında ilçedeki ulaşımla ilgili ihtiyaçlara dönük gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Karaloğlu, ilçede 10 yataklı bir ilçe entegre hastanesi olduğunu ancak özellikle Pazar kurulan günler için başka hastanelerden, ana branşlarda uzman doktorların görevlendirilebileceğini dile getirdi.



İlçede spor tesisi ihtiyacı olduğuna da değinen Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı arasında 3 ilçede spor tesisi yapılması amacıyla protokol imzalandığını ve bu ilçelerden birisinin de Kocaköy olduğunu ifade etti. Karaloğlu, spor tesisi yapımıyla ilgili ihalenin tamamlandığını ve 6 ay içerisinde tesisin tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, Vali Karaloğlu, ilçe merkezine 10 bin m²'lik bir parkla ilgili ihalenin de yapıldığını ve Ambar mahallesinde bir mesire alanıyla ilgili de ihaleye çıkılacağını söyledi. Konuşmasında yol, altyapı ve peyzaj çalışmalarından da bahseden Vali Karaloğlu, elektrik ve sudaki kayıp-kaçakla ilgili uyarılarda bulundu. Katı Atıklarla ilgili olarak ilçelerdeki çöplerin merkezde yapılacak olan EKAY projesiyle düzene koyulacağını belirtti.