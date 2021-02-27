TL varlıkların cazibesi artıyor

Reform söylemleri ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırırken, TL yıl başından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 2 milyona dayanırken, TL varlıkların önümüzdeki dönemde cazip olacağı belirtiliyor. Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şunları kaydetti: "Global likiditenin artması hisse senedine olan ilgiyi artırdı. Belirli sektörler pandemiden olumlu etkilendi ve oldukça yüksek fiyat artışları görüldü. Yatırımcının fonlara ilgisinin arttığını da gözlemliyoruz. Tematik fonlara olan ilginin de devam ettiğini görüyoruz. Türk teknoloji hisselerine yatırım için fon kuruluşu çalışmalarımız devam ediyor."