Ucuz gıda satışı için marketler kiralanıyor

Marketlerin kâr hırsları nedeniyle artırdıkları fiyatlara 'dur' diyecek önemli bir dım daha atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri bu yılsonuna kadar 180 olan market sayısını 500'e çıkaracak. Bu sayı 2022'de ise 1.000'i bulacak. Tarım Kredi'ye bağlı Birlik A.Ş. üzerinden yürütülecek olan marketleşmede öncelik büyük şehirlere verilecek. 30 büyük şehir başta olmak üzere tüm Türkiye'de market açılması planlanırken, dükkan kiralamaları da yapılmaya başladı.Birlik A.Ş.'nin bölge müdürlükleri üzerinden yürütülecek sistemde öncelikle depoların metrekareleri büyütülecek. Marketleşme için her noktada lojistik merkezleri açılacak. Böylece lojistik maliyetleri de düşürülecek. Marketleşmenin daha hızlı ve pratik açılabilmesi için depolara yakın yol güzergâhındaki illere de marketler açılacak. Örneğin İstanbul'daki depoya gelen bir TIR'ın ulaşım güzergâhında bulunan Düzce, Darıca gibi ilçelere de marketler açılacak. İstanbul'a ürün bırakmak için yola çıkan bir TIR, bu yol üstünde bulunan marketlere de bırakarak geçecek. Bu sayede üründeki lojistik maliyetinin minimum düzeye çekilmesi hedefleniyor.Birinci kalite ürünün en uygun fiyatlarla halkla buluşturulacağı Tarım Kredi Birlik marketlerinde sözleşmeli tarım modeli uygulanıyor. Açılacak yeni marketlerde de aynı sistem devam edecek. Yerli olmayan hiçbir ürün raflarda yer bulamazken ana hedef çiftçin ürünlerini direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmak olarak belirlendi. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra tamamen yerli ve milli olan Boron markalı deterjan ürünleri de yine marketlerde yer alacak. Ayrıca marketlerde coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri de özel bir köşede sergilenecek.Kira anlaşmalarının başlatıldığı marketlerde en çok dikkat edilen husus ise ulaşılabilirlik. Kiralamalarda vatandaşın rahat ulaşabileceği lokasyonlar dikkate alınırken, merkezi nokta ve caddeler üzerinde mağaza aranıyor. Market sayısının artırılması kararının halk nezdinde de çok olumlu karşılandığını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor. Yetkililer, "Sadece bir günde 500'e yakın 'Burada da açın' mailini aldık. Bir bu kadar da telefon geldi. Vatandaş ilgisi çok yüksek" diye konuştu.