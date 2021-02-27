Vakıf Katılım beşinci yılda % 50 büyüyecek

Katılım finans sektöründe 2016'da faaliyetlerine başlayan Vakıf Katılım, sektördeki 5'inci yılında iddialı bir hedef koydu. Banka, yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 50 büyümeyi hedefliyor. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş'ın ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen toplantıda Oran, "Ülkemizde katılım finans sisteminin bankacılık sektörü içerisindeki payı şu an yüzde 7.2 seviyesinde. Yalnızca Müslüman toplumlara değil tüm insanlığa hitap eden katılım finans modelinin küresel ekonomik krizlerin önüne geçecek tek sistem" dedi.ICD raporuna göre, Türkiye'deki katılım finans sektörünün 63 milyar dolarlık varlığıyla dünyada dokuzuncu sırada bulunduğunu belirten Öztürk Oran, "Katılım finans sektörünün merkezi olma yönünde ciddi atılımları bulunan Türkiye, bu konuda önemli avantajlara sahip. Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın yeni dünyanın merkezinde yer alması, doğuda üretilen enerjinin batıya aktarımında ana transfer güzergâhında bulunuyor olması ve katılım finans sistemine yönelik attığı önemli adımlarla rol model olması, İslami Finans'ın merkezi olmamız açısından bizi ön plana çıkarıyor" dedi.İkram Göktaş ise "2020 sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre kullandırılan fonlarda yüzde 60.7'lik büyüme gösteren ve piyasalara 240.133 milyar TL destek veren sektörümüz, aktif büyüklükte de aynı dönemde yüzde 53.7 yükseliş sergileyerek 437.092 milyar TL'ye ulaştı. Bu da bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 7.2 seviyelerine taşıdı. Şu an sektörümüz yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlıyor" şeklinde konuştu.Banka olarak 2020 yılında aktif büyüklüklerini bir önceki yıla göre yüzde 75.2 artışla 53.2 milyar TL'ye, toplanan fonların ise yüzde 72.4 artışla 39.6 milyar TL'ye ulaştırdıklarını belirten Göktaş, "Gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi yüzde 58.8 artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 43.1 milyar TL fon kullandırdık" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'nin Milli Altın Kurumu olma projeksiyonları doğrultusunda 2020 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'ndaki (KMTP) toplam alış-satış hacimlerinin yaklaşık olarak altında 160 ton, gümüşte ise 415 ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Göktaş, dijital dönüşüm yolculuklarına hızla devam ettiklerini, şu anda müşterilerinin yüzde 61'inin dijital bankacılık kullanıcısı olduğunu belirtti.