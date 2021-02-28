Trendyol kadınlar için program başlatıyor

TRENDYOL, kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için KAGİDER işbirliğinde 'Gelecek Kadınların' programını başlattı. Programla, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan isimlerle birlikte tasarlanan ve sadece Trendyol'da satışa sunulacak koleksiyonun gelirinin tamamıyla binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olunması hedefleniyor. Trendyol CEO'su Demet Mutlu, kadın girişimcilerin yanında olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise "Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendireceğiz" dedi.