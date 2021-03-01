Aziziye’den yeni enerji atağı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında Aziziye ilçemize değer kazandıran yatırımlar yapıyoruz" diyerek, Aziziye GES'in aynı zamanda şehir ekonomisine de ciddi ölçekte fayda sağlayacağını söyledi.

AZİZİYE'DE ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye kazandırdıkları yenilenebilir enerji yatırımlarından olan Aziziye Güneş Enerji Santrali hakkında bilgiler verdi. İlçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde konumlandırılan yatırımı tamamladıklarını ve elektrik üretimine başladıklarını bildiren Başkan Orhan, "Yeni yatırımımız Aziziye ilçemize ve Erzurum'umuza hayırlı, uğurlu olsun" dileklerinde bulundu.

Aziziye Güneş Enerji Santrali'nde yıllık 1 milyon 850 bin kWh (kilovatsaat) elektrik üretilerek şehir şebekesine arz edileceğini belirten Başkan Orhan, "Güneşten faydalanarak ürettiğimiz bu enerjiyle Erzurum'da 900 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız" diye konuştu.

ERZURUM'UN POTANSİYELİ ÇOK FAZLA

Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının Erzurum açısından çok büyük bir potansiyeli ifade ettiğini anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurum, günlük ve yıllık güneşlenme süresi bakımından Türkiye'de çok önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Bunun yanında güneş ışınlarının Erzurum'da yere düşme açısı da, elektrik üretimi için fevkalade bir imkân sağlıyor. Biz de Aziziye Belediyesi olarak, böylesine önemli bir potansiyele kayıtsız kalmadık. Yatırımımızı gerçekleştirdik ve elektrik üretimi için bir süre önce de düğmeye bastık. Bu yatırımımız kısa bir sürede kendi kendini amorti etmekle kalmayacak, aynı zamanda Aziziye Belediyemiz için yeni bir gelir kapısı olacak" şeklinde konuştu.

ORHAN: "EKOSİSTEMİ DE KORUYORUZ"

Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye kazandırdıkları Güneş Enerji Santrali ile sadece ekonomik katma değer üretmeyeceklerini, yanı sıra ekosistemi de koruma altına almış olduklarını hatırlattı. Aynı zamanda Çevre Yüksek Mühendisi olan Başkan Orhan, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji yatırımları, doğayı koruma misyonlarıyla da ön plana çıkar. Dolayısıyla Aziziye ilçemize kazandırdığımız bu yatırımımız da, yıllık 925 ton karbondioksitin atmosfere salınımını önlemiş olacak. İlaveten bu yolla elde edeceğimiz enerji sayesinde yılda 40 bin ağacın kesilmesinin de önüne geçmiş olacağız."