Gelir Vergisi'nde beyan zamanı! 600 bin lirayı geçen beyanname verecek...

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi dün doldu. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler de dün yıllık gelir vergisi beyannamelerini verdi. Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarhı ile ilk taksitinin ödeme işleminin de dün yapıldı. Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci de dün başladı.

GELİR İDARESİ'NDEN REHBER

Gelir İdaresi Başkanlığı ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine yönelik rehber hazırladı. Bu kapsamdaki mükelleflerin 2020 yılına ilişkin beyannamelerini 31 Mart akşamına kadar elektronik ortamda göndermesi gerekiyor. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilir. Sisteme internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

600 BİN LİRAYI GEÇEN BEYANNAME VERECEK

Önceki yıl gelir vergisi dilimleri artırılırken, dördüncü dilimi aşan ücret geliri elde edenlere beyanname zorunluluğu getirildi. Geçen yıl tek işverenden alınan ücret 600 bin lirayı geçiyorsa 2021'de yıllık beyanname verilmesi gerekiyor. Başka gelirleri nedeniyle zaten beyanname veriyorlarsa da ücret geliri bu beyannameye dâhil edilecek. Buna göre tek işverenden 600 bin lira ve altı ücret geliri elde edenlerin beyanname doldurması gerekmiyor. Birinci işverenden 400 bin, ikinci işverenden 90 bin, üçüncü işverenden 20 bin lira ücret geliri alan beyanname dolduracak.

EĞİTİM, SAĞLIK VE BAĞIŞTA İNDİRİM

Ücret gelirlerinin stopaj yoluyla vergilendirilmesinde başta sigorta primleri olmak üzere bazı indirimler yapılabiliyor. Yıllık beyanname verilmesi halinde sağlık ve eğitim giderleri ile yapılan bazı bağışlar indirilebiliyor. Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, kurs ücretleri, her türlü kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar eğitim gideri olarak kabul ediliyor. Mükellefin kendisinin, eşinin ve küçük çocuklarının yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi gibi sağlık harcamaları sağlık gideri olarak kabul ediliyor.