Son dakika: Kriptoya düzenlemenin eli kulağında! Şikayetler artınca...

Kripto paralara olan ilgi öyle hızlı artıyor ki bu alanda soru işaretleri de her geçen gün artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde fiyat hareketleri ile dikkat çeken kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları kendilerinin de paylaştığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi. Ayrıca bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğü de vurgulandı.

ŞİKAYETLER ARTINCA AÇIKLAMA GELDİ

Bu açıklamaların ardında son dönemde bu kurumlara gelen şikayetlerin sayısındaki artışın etkili olduğu belirtiliyor. Şikayetler ağırlıklı olarak para kaybetme ve işlem yapmada zorlanma konusunda. SPK ve BDDK'ya gelen kripto paralarla ilgili şikayetler üzerine bu açıklama yapıldı. Sektöre yakın kaynaklar kripto paralara yapılacak düzenlemenin de bu açıklamalarda etkili olduğu görüşünde. Kripto paralarla ilgili olan düzenlemenin geçtiğimiz yıl sonuna doğru gelmesi bekleniyordu ancak pandemi nedeniyle süreç biraz uzadı.

SEKTÖRDE DÜZENLEMEDEN YANA

Kripto para borsaları ise yatırımcı sayısının milyonlu rakamlara gelmesi ile birlikte şikayet sayısının otomatik olarak arttığını belirterek bu artışı ölçeğin büyümesine bağlıyor. En çok gelen şikayetlerden biri de işlem yapamama. Bu şikayetin ardında ise aynı anda 10 milyonu aşan işlem isteği var. Aynı anda sisteme yüklenince kilitlenmeler oluyor. Türk kripto para borsaları bu alana düzenleme yapılması gerektiği görüşünde. Merkezi Türkiye'de olan işlem yapmak için belirli şartların getirildiği ve sermaye şartı konan bir yapı herkesin talebi. Sektörden yetkililer, "Bizim diğer ülkelere göre geç kalmadan bir düzenlemeye ihtiyacımız var. İnternetin çıkışı gibi şu anda durum. Bizim diğer ülkelerden geç kalmamamız lazım. Kripto para adında ayrı bir statü belirlenip burada düzenleme yapılırsa sektöre de bir düzen gelir" değerlendirmesinde bulunuyor.

VERGİ GELEBİLİR

Bazı ülkeler kripto paraları menkul kıymet olarak tanıyor. Bazı ülkeler ise bir yatırım aracı olarak bakmıyor. Menkul kıymet olarak tanınması yönünde emsal alınırsa gelir vergisi ve stopaj kesip yüzde 15'lik vergi uygulanacak. Ancak kripto paranın doğası gereği merkeziyetçi bir yapıda olmaması vergilendirmenin nasıl kontrol edeceğini de akıllara getiriyor.