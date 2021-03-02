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Bakan : Yüzde 10,5'lik büyümeyle en çok katkı sağlayan sektör oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "İmalat sanayisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyümeyle GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 11:36 ABONE OL
Bakan Mustafa Varank: Yüzde 10,5'lik büyümeyle en çok katkı sağlayan sektör oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması." sözlerini kullandı.

Bakan Varank şu açıklamalarda bulundu:

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin artarak Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı. Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7'lik güçlü bir artış gerçekleşti. Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor!

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Bakan Mustafa Varank: Yüzde 10,5'lik büyümeyle en çok katkı sağlayan sektör oldu
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