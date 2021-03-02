Batman’da aylar sonra esnaf müşteri almaya başladı

Kabine toplantısı sonrası yeni normalleşmeye ilişkin alınan karalarda 8.06 vaka oranıyla düşük risk grubunda yer alan illerden biri olan Batman'da esnaflar ilk müşterilerini ağırlamaya başladı.

Lokanta ve kafelerde 'açılma' heyecanı yaşayan esnaflar, işyerlerini dezenfekte ederek müşteriler için masaları pandemi kurallarına uygun şekilde aralara mesafe koyarak gerekli bütün ayarlamalar yapıldı. Uzun süre müşterilerini ağırlamayan Batman'daki kafe ve restoranlarda kapı önlerine koyulan dezenfektanın yanı sıra gerekli kuralları içeren yazılar da asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği normalleşme kararıyla Batman genelinde iş yerlerinin açıldığını Lokanta çalışanı Mahmut Seçil, "Biz de bu heyecanla temizliğimize başladık. Artık lokantamızı açtık. İlk müşterilerimizi gerekli önlemleri aldıktan sonra ağırlamaya başladık. Bizler de çalışmaya başlayıp bu kötü günleri geride bırakmak istiyoruz. Tek isteğimiz, bu hastalığın bir an önce bitmesi ve güzel günlere kavuşmaktır" şeklinde konuştu.