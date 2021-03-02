“Kontrollü Normalleşme” esnafın yüzünü güldürdü

Tüm Türkiye'de merakla beklenen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kademeli normalleşme" kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere sınıflandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye geneli faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 100 binde 2,29 oranla mavi kategoride ile sırada yer alan Şırnak'ta, salgın nedeniyle içeri müşteri kabul edemeyen, paket veya gel-al servisi yaparak ayakta kalamaya çalışan esnafın yüzü, kısıtlamaların kaldırılmasıyla güldü. Normal hayata dönmenin sevincini yaşayan esnaf, girişte ateş ölçer, masalar arası 1,5 metre mesafe ve masalara dezenfektan bıraktıklarını belirterek, vaka sayısının yükselmemesi için dikkatle gayret sarf edeceklerini söyledi.

Restoran işletmecisi Kadir Koyu, yaklaşık bir yıl boyunca içeri müşteri kabul edememeleriyle maddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, normalleşmenin olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Virüse karşı yapılan mücadele neticesinde kentte vaka sayısının düştüğünü dile getiren Koyu, "Olarak vaka sayısı düşüşünde nüfusa oranla düştü. Bu bir yıl içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İçeriye müşteri kabul edemedik, ödemelerimizde çok ciddi sıkıntılar çektik. Kurallar çerçevesinde restoranımızı dezenfektan ettik, masalar arası mesafeyi ayarladık. Müşterilerimizi ağırlamaya hazırız. Yalnız bir yıl yaşadığımız sıkıntıları nasıl atlatacağız bilmiyoruz, çok ciddi düşünceler içerisinde girdik." dedi.

"SALGIN TEDBİRLERİNİN HEPSİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Salgın nedeniyle müşteri kabul etmediklerini sadece paket servisi yaptıklarını söyleyen lokanta işletmecisi Ferhat Tanık, "Salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır içeriye müşteri almıyorduk. Sadece paket servisi yapıyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşmenin ilk adımı bölgemizde atıldı. Bugün itibariyle buğum işletmemizi açtık. Girişte ateş ölçüyoruz ve dezenfektan standımızı kurduk. Masalara kolonya bırakarak tedbirlerimizi aldık. İçeri müşteri almadığımızdan dolayı maddi sıkıntılar çektik. Allah'ın izniyle bugün itibariyle düzene girecek işlerimiz. Bundan sonraki süreçte de tedbirleri elden bırakmayacağız. Bütün ülkenin normalleşmeye dönmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"VAKA SAYISININ YÜKSELMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Pastane işletmecisi Mehmet Ali Bektaş, tüm salgın kurallarını yerine getirdiklerini ifade ederek, normalleşme, müşterilerin ateşini ölçtüklerin ve salgının pik yapmaması için gayret sarf edeceklerini söyledi.

Bektaş, "Kafe, restoran ve lokantalar sabah 7 akşam 19.00 saatleri arası olmak üzere açıldı. Masalar arası 1,5 metre mesafe ve her masada iki kişi oturma şartıyla düzenledik. Girişte ateş ölçer ile müşterilerimizi ağırlıyoruz. Hijyen ve mesafeyi koruyarak güzel bir şekilde devam edeceğiz. Aynı hassasiyeti müşteri ve halkımızdan bekliyoruz. Vaka sayısının yükselmemesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Metin Koluman ise, "Eskiden dışarda veya paket servis şeklinde yiyecek alabiliyorduk. Normalleşmeye girilmesiyle yemeğimizi içeride masada yiyebiliyoruz. Esnafımızın toparlanması için iyi oldu. Bu başarıyı koruyacağız tedbirlerimizi elden bırakmayacağız." şeklinde konuştu.