SON DAKİKA: İstanbul'da eczanelere 'Cumartesi' ayarı!

Son dakika haberler...İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamayla cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiği duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ise şöyle: