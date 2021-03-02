Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da eczanelere 'Cumartesi' ayarı!

: 'da eczanelere 'Cumartesi' ayarı!

haberleri... Eczacı Odası, eczanelerde 5 Aralık'tan bu yana uygulanan Cumartesi nöbet sistemi sona erdiğini duyurdu. Buna göre İstanbul'da eczaneler yeniden Cumartesi günü de 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 16:15 Son Güncelleme: 2.3.2021 16:16 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'da eczanelere 'Cumartesi' ayarı!

Son dakika haberler...İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamayla cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiği duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ise şöyle:

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul'da eczanelere 'Cumartesi' ayarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA