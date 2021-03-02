TMSF şirketlerinden 2020'de 3,4 milyar lira kar

Muhiddin Gülal, ekonomi basınının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla TMSF'nin fon rezervinin 67,2 milyar lira seviyesine ulaştığını, bunun 66 milyar lirasının mevduat sigortacılığı rezervi olduğunu söyledi.

Toplam sigortalı mevduatlarının 866 milyar lira olduğunu dile getiren Gülal, "2017'de rezerv büyüklüğümüz 31 milyar lirayken bugün 66 milyar liralık bir rezervi konuşur hale geldik. Rasyo itibarıyla rezervinizin riskinizi karşılama oranı önemli. IADI'nin verilerine göre dünyada rasyo itibarıyla ikinci sıradayız. Rasyomuz yüzde 7,6. Bu yapı itibarıyla dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumları arasındayız." diye konuştu.

Gülal, 2001 krizinden sonra TMSF'ye devrolan 26 banka ile ilgili çalışmalardan bahsederek, "Burada 31,5 milyar dolar kamunun bu bankaların ödemekle yükümlü olduğu değer var. Bu tutarın 23,2 milyar dolarını tahsil ederek Hazine'ye kazandırdık." ifadesini kullandı.

Burada artık işin sonuna geldiklerini, 250 milyon dolar tahsilat yapabileceklerine dair projeksiyonlarının olduğunu anlatan Gülal, "Takiben de artık bu dosyalarımızı da kapatmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gülal, Ataşehir'de hayata geçirecekleri inşaat projesine değinerek, 1.023 bağımsız bölümden oluşan bu projeden bekledikleri 1,2-1,3 milyar liralık hasılatı Hazine'ye aktaracaklarını bildirdi.

Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisaklı kurumlara kayyum atanmasından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var. Bunların 640 tanesi aktif. Bu şirketlerde şu an itibarıyla 40 bin 61 kişi çalışıyor. 42,5 milyar lira aktif büyüklükle devraldığımız bu şirketlerde yüzde 65 büyüme sağlayarak 70,2 milyar lira seviyesine ulaştık. 18 milyar lira olan özkaynak büyüklüğü yüzde 61 artışla 29,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Şirketlerimiz 2020'yi olağanüstü bir performansla kapattı. Geçen yıl karlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12, aktif büyüklükte yüzde 19 artış yakaladık. TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37,2 milyar lira ciro, 3,4 milyar lira kara ulaştı. Aktif büyüklükleri 70,2 milyar lira oldu."

"AĞRI'DA KURACAĞIMIZ ALTIN TESİSİNDE 1.000 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'ın geçen yıl üretimi azalmasına rağmen başarılı performans gösterildiğini belirterek, devraldıklarında 2,6 milyar lira olan aktif büyüklüğün yüzde 218 artışla 8,3 milyar liraya, 2,3 milyar lira olan özkaynağın yüzde 222 yükselişle 7,6 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Şirketin 2020 verilerine ilişkin Gülal, geçen yıl yüzde 2,5 artışla 1,8 milyar lira net kar elde ettiklerini, yüzde 32 büyüdüklerini, cirosunun yüzde 14 arttığını anlattı.

Gülal, kurumlar vergisi sıralamasında daha önce ilk 100'de bile bulunmayan Koza Altın'ın geçen yıl 13. sırada yer aldığının bilgisini verdi.

Devraldıklarında kasasında 1 milyar lira nakit bulunan Koza Altın'da bu rakamın 6,5 milyar liraya çıktığını dile getiren Gülal, Türkiye'de çıkarılan altın madeninde 3'te 1'lik paya sahip olduklarını vurguladı.

Yılda 15 milyon ton altın üretmeyi hedefleyen Koza Altın'ın Ağrı Diyadin'e bağlı Mollakara'da bulduğu altın rezervine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ülke genelinde 38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu sondajlardan iyi netice aldığımızı zaman zaman paylaşıyoruz. Ağrı'da tesis kurmayı gerektirecek ve buna değecek iyi bir rezerv söz konusu. Mayıs sonu ya da haziran itibarıyla tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı hayal ediyoruz. Hemen hemen 1.000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız Ağrı'da. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz."

"ERCİYES ANADOLU HOLDİNG'DEN 1,6 MİLYAR LİRA KAR"

Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding'e ait 24 şirketin bulunduğunu, grubun 2020 sonu itibarıyla 15,8 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını, devir tarihinden bu yana aktif büyüklükte yüzde 87, karda yüzde 194, ciroda yüzde 167, özkaynakta yüzde 70 artış yaşandığını anlattı.

Gülal, "Erciyes Anadolu Holding geçen yıl salgına rağmen 2019'a göre karını yüzde 64 artırarak 1,6 milyar liraya, cirosunu yüzde 21 artırarak 13,6 milyar liraya, aktif büyüklüğünü yüzde 22 yükselterek 15,8 milyar liraya ulaştırdı. Üretim ve imalatta faaliyet gösteren tüm firmalarımız salgından olumsuz etkilenmedi." dedi.

Salgından en fazla zarar gören gruplarının Aydınlı olduğunu kaydeden Gülal, AVM'lerin kapalı olması gibi kısıtlamalardan bahsetti.

Gülal, geçen yılı Aydınlı Grubu olarak cüzi bir karla kapattıklarını ve cirolarının 2020'de yüzde 28 düştüğünü kaydederek, ancak 2,4 milyar lira aktif büyüklükle devraldıkları grubun 4,9 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

"AYDINLI GRUBU HARİÇ BÜTÜN ŞİRKETLERİMİZ BÜYÜDÜ VE CİROSUNU ARTIRDI"

TMSF Başkanı Gülal, 7 bin 373 kişinin çalıştığı Sürat Kargo'nun 2020'de tarihinde ilk kez kar açıkladığını, önceki yıla göre karlarının yüzde 381 artarak 58 milyon liraya ulaştığını, özkaynaklarının ise yüzde 4.498 büyüyerek 56,7 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

Sürat Kargo'nun salgın sürecinden pozitif ayrıştığını aktaran Gülal, bu noktaya gelinceye kadar Sürat Kargo'ya 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Gülal, 2020'yi Naksan'ın 2,4 milyar lira, Aynes'in 1,2 milyar lira ciroyla kapattığını belirterek, "Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grubu hariç şirketlerimizin hepsi 2020'de ortalama yüzde 20 büyüdü ve ciroları yüzde 12 arttı. Basiretli tüccar felsefesinde yönetiyoruz. 313 kayyumumuz var, 159 tanesi fon personeli. Bu yapıyı aslında TMSF personeli ile yönetiyoruz." diye konuştu."

"DUMANKAYA'DA 4 BİN 440 MAĞDURUN TAMAMININ MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Muhiddin Gülal, bu süreçte kendilerine devredilen inşaat şirketlerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMSF'ye devredilen Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar şirketlerinin yaklaşık 8 bin 500 mağdur vardı. Bu süreçte rahatsızlığı derinden hissettik. Dumankaya ile alakalı 4 bin 440 mağdurun 3 bin 91'inin mağduriyetini giderdik. Bizden tapu bekleyen 1.995 kişiden 1.694'üne tapusunu teslim ettik. Firmalara iş yapıp parasını alamayan 883 tedarikçinin 703'ünün mağduriyetini giderdik. Sancaktepe Mozaik Projesi'nde dairelerin mart itibarıyla teslimini yapacağız. Fikirtepe'yi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle gidereceğiz. Giremediğimiz Adres Sancaktepe ve Vadi projelerine başlamak suretiyle 4 bin 440 mağdurun tamamının mağduriyetini gidermeyi hedefliyoruz."

Gülal, Fi Yapı'nın fiziki ve teknik iflasının 2007'de gerçekleştiğini, ciddi manada borcunun bulunduğunu, burada hareket kısıtlı hareket imkanlarının olduğunu, orada mağduriyetlerin bir kısmını giderme şanslarının olacağını anlattı.

"KOZA, ERCİYES VE DİĞER KAR EDEN ŞİRKETLERİ SATMAMIZ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Gülal, mevcut şirketlerin satılıp satılmayacağına ilişkin bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Şirketin ekonomik devamlılığı tehlike arz ediyorsa şirketin satışı gündeme gelebiliyor. Koza'yı, Erciyes'i ve diğer kar eden şirketleri şu andaki hukuki altyapıyla satmamız mümkün değil. Naksan Grubu'nu satabiliriz. Royal Halı ve Naksan Plastik'in satışı ile ilgili ihale süreci yaşadık. Salgın şartları nedeniyle talipli gelmedi ancak önümüzdeki dönemde tekrar ihale yapmak istiyoruz."

Halka arz konusuna ilişkin bir soruya karşılık Gülal, Erciyes Anadolu Holding'de halka arz olabileceğini, Aydınlı Grubu'nun bir kısmını arz edebileceklerini ve Koza'daki arz oranını artırabileceklerini söyledi.

Gülal, "Hukuki süreçlerini tamamladıktan sonra bu arzlara imkanımız var." dedi.