5G yolculuğunda hedef en yüksek yerlilik

NETAŞ ve ana hissedarı ZTE'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlediği "Türkiye'de 5G Teknolojileri" etkinliğinde, 5G ile ilgili dünyadaki en yeni gelişmeler ve küresel çaptaki başarılı uygulamalar konuşuldu. Etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı aynı zamanda Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, Netaş CEO'su Ali Emir Eren açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iletişim teknolojilerinde yerlilik oranının artırılması için ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, "2016 yılında 4.5G'yi gerçekleştirdiğimizde yerlilik oranımız yüzde 1'in altındaydı. Bugün yerlilik oranımızı yüzde 22'lere çıkardık. Ama bu yeterli değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan yerli ve milli üretim Netaş ve ZTE'nin de destekleriyle daha iyi noktalara varacak" şeklinde konuştu. Türkiye'nin sabit ve mobil altyapısının yanı sıra, uydu geliştirme sistemlerinde de önde gelen ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Sayan, şöyle devam etti: "1967'den beri devam eden Netaş ile yolculuğumuza devam ediyoruz. ZTE'nin global birikimleriyle Netaş ile birlikte ürünlerini yerlileştirme konusundaki çalışmalarını da yakından takip ediyoruz."Dünyada telekom pazarının 200 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, "Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Projesi'nin ilk fazını 31 Mart'ta tamamlıyoruz. 5G ve ötesi teknolojilere mümkün olan en yüksek yerli ve milli imkânlarla çıktığımız yolda, birçok alanda olduğu gibi Netaş en önemli paydaşlarımızdan biri oldu" diye konuştu. ZTE'nin, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi alanında küresel liderlerden biri olduğunu belirten ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı aynı zamanda Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, "Türkiye, kendi bölgesinde mobil abone büyümesi için kilit bir pazar. ZTE'nin dünya lideri teknolojilerinin, Netaş'ın güçlü mühendislik yetenekleriyle birleşmesiyle doğan sinerjinin Türkiye'deki özel sektörün ve kamunun güçlü dijital dönüşümü için önemli bir değer olduğuna inanıyoruz" dedi.36 binden fazla patente sahip olan ZTE'nin 5G Standart Temel Patentlerde (SEPs) ilk üç şirket arasında yer aldığını ve 55 ticari 5G sözleşmesini başarıyla gerçekleştirerek dünya çapında 90'dan fazla operatörle işbirliği yaptığını ifade eden Peng, şöyle devam etti: "ZTE, Çin'de 240'tan fazla şehirde 200 milyon kullanıcıya hizmet vermesi için 250 bin 5G sitesini devreye aldı. ZTE, ekolojik kaynakları genişletmeye, 5G inovasyonunu derinleştirmek için küresel ortaklarla çalışmaya, 5G ticari başarısı yaratmaya ve dijital ekonomiyi inşa etmeye devam edecek." Netaş CEO'su Ali Emir Eren ise, Netaş'ın kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye iletişim teknolojilerini yerli olarak sunmak için çalıştığını ve bu sayede ülkeye 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağladığını vurguladı.5G Teknolojileri etkinliğinde, Netaş'ın bilgi ve iletişim teknolojileri ekosisteminin buluşma noktası olarak tasarladığı yüksek iletişim teknolojileri merkezi N.visionLab'ın açılışı da gerçekleştirildi. Ankara'dan İstanbul'a online bağlantı ile gerçekleştirilen açılışta N.visionLab ile ilgili bilgi veren Ali Emir Eren, "ArGe'mizi ve yeni nesil telekom altyapımızı ekosisteme açacağımız N.VisionLab'da, IPTV, 5G Deneyim, Akıllı Yaşam ve Yerlileştirme alanları yer alıyor. N.visionLab'da hem kendi Arge'mizle hem start-uplar ile geliştireceğimiz ürünleri, hem de yerlileştirdiğimiz ZTE ürünlerini, öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarına sunacağız, sonra da dünyaya ihraç edeceğiz. Bu sayede Türkiye'nin yeni nesil teknoloji ihraç eden ülke algısına daha fazla katkı sağlayacağız. N.visionLab'ın yakın coğrafyamızda 5G'nin inşasında da önemli bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz" dedi. Tüm bu değişimlerin temelinde ise 'yazılım'ın bulunduğunu kaydeden Eren, Türkiye'nin ilk yazılım ihracat eden şirketi olan Netaş'ın bu alanda değer oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerlileştirme stratejilerimiz paralelinde ZTE ile beraber önümüzdeki dönemde yeni nesil iletişim teknolojileri alanında yeni ufuklar açacağız. Gerek birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar gerekse bu merkezimiz ile bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerinde yakın coğrafyanın yüksek teknoloji merkezi olacağımıza yürekten inanıyoruz. Netaş, bilişim teknolojilerinde her zaman Türkiye'de yerliliğin öncü firması olmaya devam edecek."teknolojilerinin dünyayı bambaşka bir noktaya getireceğine işaret eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Netaş olarak biz de bu dönüşümde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yerlileştirme kabiliyetimizi ve Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonunu geliştiren şirketlerinden biri olma yetkinliğimizi, ana hissedarımız ZTE'nin 5G teknolojilerindeki liderliği ile birleştirip, yazılım, inovasyon ve 5G ile ülkemizin dönüştürücü şirketi olacağız" şeklinde konuştu.