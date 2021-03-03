Ağrı’da altın rezervi bulundu…

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın Ağrı Diyadin'deki Mollakara madeninde ciddi bir rezerv bulduğunu belirterek, "Rezervin büyüklüğü ile ilgili raporu bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak. Mayıs sonu ya da haziran itibarıyla tesisimizi kuracağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız. Koza Altın'da 2023 yılında yılda 15 ton altın üreten bir şirket olmayı hedefliyoruz" dedi. 2.6 milyar lira aktif büyüklükle devralınan Koza Altın'ın bu rakamı yüzde 218 artırarak 8.4 milyara çıkardığını bildiren Gülal, "Özkaynakları yüzde 222 artarak 7.5 milyar TL'ye, cirosu yüzde 212 artarak 3.2 milyar TL'ye, net kârı ise yüzde 358 artarak 1.8 milyar TL'ye yükseldi" açıklamasını yaptı. FETÖ'nün finansörü Akın İpek ve şirketle ilgili davaların devam ettiğini anlatan Gülal, "Koza Altın'ın kasasında devraldığımızda 1 milyar TL nakit vardı. Şimdi 6.5 milyar TL nakit var. Şu anda Koza Altın'da müsadere kararı çıktı. Dosya istinaf aşamasında" diye konuştu.Gazetecilerle bir araya gelen Gülal, TMSF'nin bünyesinde kâr eden şirketleri hukuki süreç bitene kadar satamadığını anlatarak, şöyle konuştu: "Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin hukuki süreci tamamlanmadan satışının hukuki açıdan mümkünatı yok. Davalar sonuçlandığında Koza Altın'ı Varlık Fonu'na devredebiliriz. Erciyes Anadolu Holding'te de halka arz olabilir. Naksan ve Royal Halı'yı ihaleye çıkarmıştık. Gelen teklif yeterli olmadığı için iptal ettik. Gelecek dönemde tekrar ihaleye çıkaracağız."Başkan Gülal'ın verdiği bilgiye göre, TMSF'ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü Erciyes Anadolu Holding yüzde 87 artırarak 15.8 milyara, Aydınlı Grubu yüzde 102 artırarak 4.9 milyar TL'ye, Sürat Kargo yüzde 120 artırarak 201.2 milyon TL'ye yükseltti. Gülal, "Erciyes Anadolu Holding ile ciddi bir enerji yatırımı yaptık. Şu an elimizde 504 megavatlık yenilenebilir enerji yapısı oluştu. Sürat Kargo tarihinde ilk kez kâr açıkladı" dedi. Gülal, TMSF bünyesindeki şirketlerin geçen yıl kârlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12, aktif büyüklükte yüzde 19 artış yakaladığını söyledi.Hukuki süreçlerdeki yavaşlığa işaret eden Gülal, şöyle konuştu: "Biraz da üzülerek ifade edeyim. 15 Temmuz kalkışmasından bu yana 5 yıl oldu. Kesinleşen karar yok. Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var. Bir kurumun 796 şirket yönetmesi sürdürülebilir değil. Hem devletin hem de TMSF'nin bu yükten kurtulması gerekir."2019'DA 100 bin TL'lik sigorta limitinin 150 bin TL'ye çıkartıldığını hatırlatan Başkan Gülal, "Sigortalı mevduat toplamı 866 milyar TL'ye ulaştı. Yılda 6 milyar TL sigorta primi tahsil eden bir kurum olduk. 65.9 milyar TL'lik rezervimiz var. Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı şu anda 7.6. Dünyada kabul gören oran da yüzde 3 seviyesi. 2001'de TMSF'ye devrolan 26 banka var. Bu bankaların kamuya çözümleme maliyeti 31.5 milyar dolar. Toplam 23.3 milyar dolar tahsilat yaptık. 250 milyon dolarlık daha tahsilat beklentimiz var. Bunun büyük bir kısmını Ataşehir Modern projemizden sağlayacağız. 1023 konutluk inşaat projesi yapıyoruz. 12 Mart'ta lansmanını yapıp, satışa başlamayı hedefliyoruz. Minimum 1.2- 1.3 milyar TL hasılatı Hazine'ye aktaracağız" dedi.TMSF'YE devredilen Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar İnşaat mağdurlarının sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyleyen Gülal, "Dumankaya'da 4.440 mağdur vardı. 3.091'inin mağduriyetini giderdik. 1.995 tapu bekleyen mağdurun 1.694'ünü teslim ettik. 703 tedarikçinin de alacaklarını ödedik. 365 daire bitmek üzere. Mart ayı içinde tapularını teslim etmeyi hedefliyoruz. İnanlar'da hemen hemen herkes tapularını almış durumda. Fi Yapı'da durum biraz farklı. Şirket 2007'de teknik olarak iflas etmiş. Kırıkkale'de bir proje var. Orası ile ilgili atılacak adımlar sonrası mağduriyetlerin bir kısmı giderilecek" dedi. Gülal, Adres Sancaktepe ve Vadi projelerini kimin yapacağı sorusuna ise, "Almanlar yapmak istiyorlar ama performansları biraz soru işareti oluşturdu. Çözümü şirketlerin kendi finansalları içinde çözmek zorundayız. Mayıs-haziranda harekete geçeriz umarım bu iki projede" diye konuştu.