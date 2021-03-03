AK Parti’den esnafa normalleşme desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecini açıklamasının ardından Kırşehir'de esnaflar iş yerlerini açarak müşterilerine hizmet vermeye başladı. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve yönetimi esnaf lokantasını ziyaret ederek yemek yedi.

"ESNAFIMIZA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ"

Esnafların her zaman yanında olduklarını belirten Ünsal; "Normalleşme sürecimizde yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bugün bir esnaf lokantamızda yemek yiyerek destek verdik. Bu tür ziyaretlerimizi haftalık yaparak esnafımıza bir nebze de olsa desteğimizi sunacağız."

Her zaman olduğu gibi esnafımızın en zor zamanında yanındaydık, yanında da olmaya devam edeceğiz." dedi.

Uzun bir aranın ardından iş yerlerinin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.