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'nin 14'ncü Zirvesi'ne başkanlık edecek

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 14'üncü zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın çevrim içi gerçekleştirilecek.

ANKARA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 21:50 Son Güncelleme: 3.3.2021 21:50 ABONE OL
Başkan Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nin 14'ncü Zirvesi'ne başkanlık edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, zirveye üye ülkelerin devlet/hükümet başkanları, gözlemci ülke sıfatıyla KKTC Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi ile Enerji Şartı'nın genel sekreterlerinin iştirak edeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14'üncü Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde (başkanlığında) yarın çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir.

Kovid-19 Sonrası Dönemde Bölgesel Ekonomik İşbirliği temasıyla düzenlenecek zirvede, küresel üretim merkezleri arasında köprü görevi gören, tedarik zincirlerinin kavşak noktalarından birinde bulunan coğrafyamızdaki en köklü ekonomik iş birliği kuruluşlarından Ekonomik İşbirliği Teşkilatının etkinliğinin artırılmasına dair görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Salgınla mücadelede ve salgın sonrası dönemde teşkilat bünyesinde atılabilecek adımların eş güdümü ile ileriye yönelik ekonomik iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularının da zirve sırasında ele alınması öngörülmektedir."

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Başkan Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nin 14'ncü Zirvesi'ne başkanlık edecek
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