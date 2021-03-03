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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'Dikey bahçe' paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Şehirlerimizde ekolojik, estetik, ekonomik dikey bahçe gibi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 16:11 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'Dikey bahçe' paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından dikey bahçe sisteminin çevreye ve ekolojik sisteme sağladığı faydalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Şehirlerimizde ekolojik, estetik, ekonomik, dikey bahçe gibi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Sera gazı emisyonunu azaltır. Habitat ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı verir. Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğini önler. Havadaki zehirli gazları, kiri ve tozu alır, temizlenmiş havayı ortama verir. Partikül filtresi ve kirli hava tamponu olur. Karbondioksiti azaltır, oksijeni artırır. Binalara giren elektromanyetik radyasyonu büyük oranda azaltır.

Şehirlerde oluşan ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltır. Gürültü kirliliğine bariyer olur. Rüzgara bağlı ısı kayıplarını azaltarak soğuğu kırar. Binalarda kaybolan sıcaklık miktarını azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Sayısız ve alternatif tasarım imkanıyla bulunduğu bölgeye estetik verir, güzelleştirir. Kuşlar, kelebekler için ilave bir yaşam alanı oluşturur."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'Dikey bahçe' paylaşımı
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