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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" komisyondan geçti

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edildi

Giriş Tarihi: 3.3.2021 22:58 ABONE OL
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi komisyondan geçti
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" komisyondan geçti
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