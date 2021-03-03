Gaziantep’te TİS sevinci

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşı 3 bin 557 lira oldu. Belediyede görev yapan 6317 personelin toplu sözleşmesinde imzalar atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası ve Öz Güven-Sen Sendikası arasında, belediyede görev yapan 6 bin 317 şirket personelinin gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi için imzalar atıldı. Sözleşme ile düşük asgari ücret 3 bin 557 liraya ulaştı

2 yıl süresini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belediye bünyesinde hizmet veren GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve Gazi Danışmanlık'a bağlı şirket personellerinin maaşlarına ortalama 693 Türk lirası, ikramiye ve bayram yardımlarıyla da toplamda 810 lira zam yapıldı. Ayrıca sözleşme ve yeni geliştirilen prim sistemi ile eşit işe eşit ücret anlayışına göre maaş farklarının kapatılması, sosyal iyileştirmeler ve zamlarla beraber yüzde 20,6 oranında gelir artışı gerçekleştirildi. En düşük asgari ücretse 3 bin 557 liraya ulaştı.

İmza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve hazır bulundu.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Sözleşmeyi değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yüzde 94 eşit işe eşit ücreti başardık. Personeller mutlu değilse benim bu şehir için fark yaratmam çok zor. Her imkanın birer imtihan olduğunu biliyorum. Benim imtihanımın da sizinkinden daha fazla. Sizin imtihanınız da bu çatıda olmayanlardan daha fazla. Siz çok önemlisiniz. İki milyon bize emanet. O yüzden bu sorumluluğun altından kalkabilmemiz için bizim için edilen duaların devam etmesi lazım. Ama şunu da gördüm, iman varsa imkan da vardır. Pandemiden dolayı ciddi bir şekilde gelirlerimizin azaldığı yadsınamaz bir gerçek. Maaşları veremeyecek duruma gelir miyiz diye gece yarıları defalarca uyuyamadığımı hatırlıyorum. Bir Fatma Şahin, yalnız başına hiçbir anlam ifade etmez. Sizlerin desteği olduğu sürece bu kente ilişkin hizmetler daimî olabilir" dedi.

ÇALIŞMA HAYATINDA EN BÜYÜK REFORMU GERÇEKLEŞTİRDİK

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Kamuda çalışan işçilerimizin bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Bu süreç, geldiğimiz bu nokta, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatına ilişkin en büyük reformudur. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. 2017 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'deki bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel idareler de dahil kadrolu işçi sayısı toplamda sadece 180 bin idi. Biz, bir çırpıda 180 bin kamu işçisinin yanına yaklaşık 1 milyon kamu işçisi ilave ettik. Küreselleşme, liberalleşme ve neoliberal dalgalanmalara rağmen Türkiye kendi sosyal modelini ortaya çıkararak hiç kimsenin tahmin etmediği büyük bir reform hayata geçirdi. Bu doğrultuda emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.