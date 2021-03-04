Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların Mart ayı güncel kredi faiz oranlarında değişiklik yaşanıyor. Pandemi sürecinde bankalar tarafından sık sık uygun fiyatlı kredi destek paketleri sunulmuş, sunulan bu paketler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

BANKALARIN ŞUBAT AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde…