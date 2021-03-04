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Haberler Ekonomi Haberleri Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ne kadar?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere hem kamu bankaları hem de devlet bankaları dönem dönem kredi faiz oranlarında değişikliği gidiyor Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bankaların Mart ayı kredi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtı bankalar tarafından geldi. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Giriş Tarihi: 4.3.2021 09:59 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların Mart ayı güncel kredi faiz oranlarında değişiklik yaşanıyor. Pandemi sürecinde bankalar tarafından sık sık uygun fiyatlı kredi destek paketleri sunulmuş, sunulan bu paketler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

BANKALARIN ŞUBAT AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde…

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

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Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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