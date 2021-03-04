Elazığ, 2021 ihracatına rekorla başladı

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020 yılına deprem felaketi ve hemen ardından tüm dünyayı sarsan COVİD-19 pandemisiyle başlayan ilimiz son yılların maalesef en kötü ihracat performansını göstermiştir. Ancak 2021 yılına ihracat anlamında çok iyi başlangıç yaptığımız ve geçen yılın ilk dört ayından fazla bir ihracatı bu yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiğimiz görülüyor.

2020 yılında Ocak-Şubat toplamında 21 milyon 862 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılının aynı döneminde 51 milyon 308 bin dolar ihracata ulaştığımızı görmekteyiz. Geçen yıl toplamında 166 milyon 187 bin dolar ihracat yapılırken bu yıl bu rakamın üçte biri oranına ilk iki ayda ulaşmış bulunmaktayız. İnşallah bu performans ile son yılların ihracat rekorunu kıracağımızı ümit etmekteyim" dedi.

İLİN TOPLAM İHRACATININ YÜZDE 79'U 3 ÜLKEYE YAPILDI

2021 yılı ihracatında ilk sırayı Çin'in aldığını belirten Başkan Arslan, "Bu yılın ilk iki ayında en fazla ihracatımızın Çin Halk Cumhuriyetine olduğunu görmekteyiz. Rakamlara baktığımızda Çin'e 23 milyon 518 bin dolar, Romanya'ya 11 milyon 006 bin dolar, ABD'ye 6 milyon 134 bin dolar ihracatımız olduğunu görmekteyiz. Yani toplam 51 milyon 308 bin dolarlık ihracatımızın %79'unu sadece bu üç ülke kapsıyor.

Sektörel ihracat ürünlerimizi incelediğimiz de ise, Madencilik 47 milyon 925 bin dolarla ilk sırada yer alırken, bunu Mobilya ve Orman ürünleri 2 milyon 077 bin dolar, Su ürünleri 857 bin dolar, Kimyevi maddeler 451 bin dolar, İklimlendirme sektörü 311 bin dolar, Makine ve Aksamları 261 bin dolar ve diğerleri izliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 2021 yılında ilin ihracatının yükseltilmesi ile ilgili bir dizi aksiyon alındığını belirterek, "Elazığ TSO olarak bu yıl ilimiz ihracatının yükseltilmesi ve ihracatçı sayımızın artırılması için bir dizi eylem planı oluşturduk. Konusunda uzman olan Tradevalley platformu ile protokol imzalayarak özellikle üyelerimizin bu altyapı üzerinden çok daha pratik şekilde ihracat yapmalarını istiyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde dış ticaret eğitimleri, saha araştırmaları, sektörel analizler, ülke analizleri, fırsat pazarlar gibi bir çok başlık yer alıyor. Tüm bunlarla birlikte Ülkemizde Odalar içerisinde bir ilk olacak şekilde Dijital Fuar düzenlenmesi hususunda da Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TradeValley işbirliğinde çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Bu ay içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir noktaya geleceğimizi ve detayların kamuoyu ve üyelerimizle paylaşılması hedeflenmektedir" dedi.